فهد بن سلطان يواسي أسرة البازعي في وفاة فقيدها صالح البازعي

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واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة البازعي في وفاة فقيدها الشيخ صالح العبدالله البازعي.
وأعرب فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة البازعي كافة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
ومن جهته أعرب ابن الفقيد عبدالله البازعي باسمه ونيابة عن الأسرة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.