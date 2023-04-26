العدل : ناجز أصدرت 1.2 مليون وكالة إلكترونية فهد بن نافل يحلم بمواصلة الإنجازات وظائف شاغرة بطيران الإمارات في 3 مدن بأمر الملك سلمان .. ترقية 40 قاضيًا بديوان المظالم حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكثر شركة في العالم قيمة رابح صقر وتهاني السلطان يشعلان أجواء الرياض بباقة من أجمل الأغاني أردوغان يلغي أنشطته الانتخابية بسبب وعكته الصحية ضبط مواطنَين لترويجهما لمادة الحشيش المخدر القبض على مواطن بحوزته حشيش وأقراص مخدرة وسلاح ناري
يأمل رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل بمواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم، وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، وإضافة إنجاز جديد لسجل الإدارة الحالية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة أوراوا ريد دايموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إنجازات محلية وقارية عديدة في عهد إدارة فهد بن نافل، حيث توج بـ8 بطولات، منها؛ الدوري السعودي للمحترفين في مواسم 2019\ 2020، 2020\ 2021 و2021\ 2022.
واستعاد الهلال إنجازاته القارية مع إدارة فهد بن نافل، حيث نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في عامي 2019 و2021، وحصد كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019\ 2020، كأس السوبر السعودي 2021 وكأس سوبر لوسيل 2022.
كما شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال عهد بن نافل في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، حقق المركز الرابع في نسختي 2019 و2021، وتوج بالميدالية الفضية في عام 2022.