فهد بن نافل يحلم بمواصلة الإنجازات

يأمل رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل بمواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم، وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، وإضافة إنجاز جديد لسجل الإدارة الحالية.

الهلال يستعد للنهائي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة أوراوا ريد دايموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

فهد بن نافل يطمح لحصد اللقب

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إنجازات محلية وقارية عديدة في عهد إدارة فهد بن نافل، حيث توج بـ8 بطولات، منها؛ الدوري السعودي للمحترفين في مواسم 2019\ 2020، 2020\ 2021 و2021\ 2022.

واستعاد الهلال إنجازاته القارية مع إدارة فهد بن نافل، حيث نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في عامي 2019 و2021، وحصد كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019\ 2020، كأس السوبر السعودي 2021 وكأس سوبر لوسيل 2022.

كما شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال عهد بن نافل في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، حقق المركز الرابع في نسختي 2019 و2021، وتوج بالميدالية الفضية في عام 2022.