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قبل مواجهة أوراوا ريد دايموندز

فهد بن نافل يحلم بمواصلة الإنجازات

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
فهد بن نافل يحلم بمواصلة الإنجازات
المواطن - فريق التحرير

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يأمل رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل بمواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم، وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، وإضافة إنجاز جديد لسجل الإدارة الحالية.

الهلال يستعد للنهائي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة أوراوا ريد دايموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

الهلال في كأس الملك
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

فهد بن نافل يطمح لحصد اللقب

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إنجازات محلية وقارية عديدة في عهد إدارة فهد بن نافل، حيث توج بـ8 بطولات، منها؛ الدوري السعودي للمحترفين في مواسم 2019\ 2020، 2020\ 2021 و2021\ 2022.

فهد بن نافل
بن نافل – المصدر @Alhilal_FC

واستعاد الهلال إنجازاته القارية مع إدارة فهد بن نافل، حيث نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في عامي 2019 و2021، وحصد كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019\ 2020، كأس السوبر السعودي 2021 وكأس سوبر لوسيل 2022.

كما شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال عهد بن نافل في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، حقق المركز الرابع في نسختي 2019 و2021، وتوج بالميدالية الفضية في عام 2022.

فهد بن نافل
بن نافل – المصدر @Alhilal_FC
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