فوز الحزم على الفيصلي غدًا يصعد بـ الأهلي لدوري روشن

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قال الإعلامي الرياضي خضير البراق المتخصص في أخبار ومباريات دوري يلو: إنه في حال فوز الحزم على نادي الفيصلي غدًا في الجولة الـ30 من عمر المسابقة، فإن ذلك سيضمن صعود النادي الأهلي لبطولة دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.
🔴 عاجل ..
بعد فوز #الأخدود منذ قليل على #أحد ووصوله للنقطة ٦٢.. فإنه في حال فاز #الحزم غداً على #الفيصلي سيصعد رسمياً الأخدود و #الأهلي مباشرة .. pic.twitter.com/NTGwFaVjW2
— خضير البراق (@khdier3500) April 30, 2023
وذكر خضير البراق عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “بعد فوز الأخدود على نادي أُحد ووصوله للنقطة رقم 62، فإنه في حال فاز الحزم غدًا على الفيصلي، سيتسبب ذلك في صعود الأخدود والأهلي مباشرة لدوري روشن الموسم المقبل”.
ويأتي الترتيب الحالي لدوري يلو كالتالي: “الأخدود في المركز الأول برصيد 62 نقطة، الراقي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، الرياض في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، الحزم في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.
وتنطلق غدًا مباريات الجولة الـ30 في دوري يلو، حيث يلعب نجران مع القيصومة، الحزم مع الفيصلي، جدة مع نادي العروبة”.