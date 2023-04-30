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غدًا تقام مباريات في الجولة الـ30 بدوري يلو

فوز الحزم على الفيصلي غدًا يصعد بـ الأهلي لدوري روشن

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
فوز الحزم على الفيصلي غدًا يصعد بـ الأهلي لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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قال الإعلامي الرياضي خضير البراق المتخصص في أخبار ومباريات دوري يلو: إنه في حال فوز الحزم على نادي الفيصلي غدًا في الجولة الـ30 من عمر المسابقة، فإن ذلك سيضمن صعود النادي الأهلي لبطولة دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

وذكر خضير البراق عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “بعد فوز الأخدود على نادي أُحد ووصوله للنقطة رقم 62، فإنه في حال فاز الحزم غدًا على الفيصلي، سيتسبب ذلك في صعود الأخدود والأهلي مباشرة لدوري روشن الموسم المقبل”.

الأهلي وصيفًا 

ويأتي الترتيب الحالي لدوري يلو كالتالي: “الأخدود في المركز الأول برصيد 62 نقطة، الراقي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، الرياض في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، الحزم في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

وتنطلق غدًا مباريات الجولة الـ30 في دوري يلو، حيث يلعب نجران مع القيصومة، الحزم مع الفيصلي، جدة مع نادي العروبة”.

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