فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف

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انتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، مساء أمس الأربعاء، بفوز نادي الزمالك بهدف دون رد، في الجولة الـ19 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
ونجح اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري في إحراز الهدف الوحيد للزمالك في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي الزمالك بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني من المباراة، حافظ الزمالك على تفوقه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 43 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند 30 نقطة في المركز الـ11 في ترتيب الدوري المصري.