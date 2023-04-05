فوز ثمين لـ المصري ضد الزمالك

انتهت مباراة المصري ضد الزمالك، مساء أمس الثلاثاء، بفوز ثمين لنادي المصري البورسعيدي بنتيجة 3/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان نادي الزمالك سجل هدفين عبر عماد الدين بو بكر لاعب المصري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى ثم أضاف المهاجم ناصر منسي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الـ22 بعد عرضية متقنة من اللاعب مصطفى شلبي.

ملخص مباراة المصري ضد الزمالك

وتراجع أداء نادي الزمالك، ليسجل اللاعب محمد عبداللطيف “جريندو” هدف تقليص الفارق لنادي المصري بالدقيقة الـ26 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حسين السيد.

وفي الشوط الثاني، قلب نادي المصري الطاولة على الزمالك ليسجل الفريق البورسعيدي هدفين عبر كل من إسلام أبو سليمة وعبده يحيى في الدقيقتين الـ61 والـ88.

وبعد نهاية مباراة، المصري ضد الزمالك، أصبح رصيد المصري 31 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس.