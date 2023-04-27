فوز ثمين لـ رايو فاليكانو ضد برشلونة بهدفين بيع تمثال روماني عمره 2000 عام بـ35 دولارًا ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية السيتي في آرسنال العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو التعليم عبر منصة مدرستي اليوم في حوطة بني تميم والحريق إنتر ميلان يُقصي يوفنتوس من كأس إيطاليا النفط يتراجع 4% ويواصل الخسائر منسوبو الدفاع يستقبلون قائد سفينة جلالة الملك أبها بـ تصفيق حار زلزال بقوة 5.5 ريختر في اليونان ويشعر به سكان مصر برينتفورد يزيد أوجاع تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
انتهت مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة، مساء الأربعاء، بخسارة البارشا بهدفين لهدف في الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وتقدم رايو فاليكانو بالهدف الأول عبر اللاعب ألفارو غارسيا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني انطلق فران غارسيا بكرة مقطوعة من لاعب برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج ليضعها في شباك الحارس أندري تير شتيجن في الدقيقة الـ54 لتُصبح النتيجة هدفين دون رد لمصلحة فريق رايو فاليكانو.
ونجح اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بعد ذلك في تقليص الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة الـ82.
وبعد المباراة، أصبح رصيد رايو فاليكانو 43 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 76 نقطة في المركز الأول.