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فوز ثمين لـ رايو فاليكانو ضد برشلونة بهدفين

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ صباحاً
فوز ثمين لـ رايو فاليكانو ضد برشلونة بهدفين
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة، مساء الأربعاء، بخسارة البارشا بهدفين لهدف في الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وتقدم رايو فاليكانو بالهدف الأول عبر اللاعب ألفارو غارسيا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول.

رايو فاليكانو ضد برشلونة

وفي الشوط الثاني انطلق فران غارسيا بكرة مقطوعة من لاعب برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج ليضعها في شباك الحارس أندري تير شتيجن في الدقيقة الـ54 لتُصبح النتيجة هدفين دون رد لمصلحة فريق رايو فاليكانو.

رايو فاليكانو ضد برشلونة - 11

ونجح اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بعد ذلك في تقليص الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة الـ82.

وبعد المباراة، أصبح رصيد رايو فاليكانو 43 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 76 نقطة في المركز الأول.

فاليكانو ضد برشلونة - 4434

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