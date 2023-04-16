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في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي

فوز ثمين لـ ساسولو ضد يوفنتوس

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
فوز ثمين لـ ساسولو ضد يوفنتوس
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة ساسولو ضد يوفنتوس مساء اليوم، بفوز ساسولو بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ساسولو ضد يوفنتوس

وفي الشوط الثاني، نجح الفرنسي جريجوري ديفريل في إحراز الهدف الوحيد لفريق ساسولو بالدقيقة الـ64 بعد خطأ من دفاع فريق يوفنتوس.

وحاول اليوفي العودة في المباراة ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز ساسولو بهدف دون رد.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ساسولو 40 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.

يوفنتوس وساسولو - اللاعب البولندي ميليك

نتائج مباريات الجولة الـ30

وكانت مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإيطالي انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، حيث فاز كريمونيزي على إمبولي بهدف دون رد، وفاز لاتسيو على سبيزيا بثلاثية دون رد.

وفي مباريات أمس، تعادل بولونيا مع ميلان بهدف لكل فريق، وتعادل نابولي بدون أهداف مع نادي هيلاس فيرونا، بينما خسر إنتر ميلان أمام نادي مونزا بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، تعادل ليتشي مع سامبدوريا بهدف لكل فريق، وتعادل تورينو مع فريق ساليرنيتانا بهدف لكل فريق، وفاز ساسولو على نادي يوفنتوس بهدف دون رد، بينما تقام حاليًا مباراة روما ضد أودينيزي.

يوفنتوس وساسولو - أدريين رابيو

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