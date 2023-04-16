فوز ثمين لـ ساسولو ضد يوفنتوس

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انتهت مباراة ساسولو ضد يوفنتوس مساء اليوم، بفوز ساسولو بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.
مشهد مؤثر.. بكاء فاجيولي بعدما ارتكب خطأً تسبب بهدف في مرمى فريقه#ساسولو_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/tAycgwjgal
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 16, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، نجح الفرنسي جريجوري ديفريل في إحراز الهدف الوحيد لفريق ساسولو بالدقيقة الـ64 بعد خطأ من دفاع فريق يوفنتوس.
وحاول اليوفي العودة في المباراة ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز ساسولو بهدف دون رد.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ساسولو 40 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.
وكانت مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإيطالي انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، حيث فاز كريمونيزي على إمبولي بهدف دون رد، وفاز لاتسيو على سبيزيا بثلاثية دون رد.
وفي مباريات أمس، تعادل بولونيا مع ميلان بهدف لكل فريق، وتعادل نابولي بدون أهداف مع نادي هيلاس فيرونا، بينما خسر إنتر ميلان أمام نادي مونزا بهدف دون رد.
وفي مباريات اليوم، تعادل ليتشي مع سامبدوريا بهدف لكل فريق، وتعادل تورينو مع فريق ساليرنيتانا بهدف لكل فريق، وفاز ساسولو على نادي يوفنتوس بهدف دون رد، بينما تقام حاليًا مباراة روما ضد أودينيزي.