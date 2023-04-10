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في الجولة الـ24 من الدوري المصري

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ صباحاً
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، مساء الأحد بفوز صعب لنادي الزمالك بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ونجح المدافع محمود حمدي الونش في إحراز الهدف الوحيد لنادي الزمالك في الدقيقة الـ30 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لـ الزمالك.

الزمالك ضد البنك الأهلي

وفي الشوط الثاني، سجل فريق البنك الأهلي هدفًا عبر مهاجمه باسم مرسي ولكن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

الزمالك ضد البنك الأهلي 2

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الزمالك 36 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث عاد الزمالك لطريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام كل من إنبي والمصري البورسعيدي، أما فريق البنك الأهلي فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب الدوري المصري.

الزمالك ضد البنك الأهلي 2

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