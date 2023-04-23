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ضمن منافسات الدوري الإسباني

فوز صعب لـ برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
فوز صعب لـ برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز صعب بهدف نظيف.

تقدم برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وبدأت مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”، بضغط من الروخي بلانكوس، وكاد أنطوان جريزمان أن يهز الشباك بعد مرور دقيقتين، إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وسدد كوريا كرة قوية، أمسكها الحارس تير شتيجن عند الدقيقة 18، وأطلق مهاجم برشلونة، فيران توريس تسديدة تصدى لها حارس المرمى أوبلاك عند الدقيقة 24، وسدد فرينكي دي يونج كرة قوية مرت أعلى المرمى.

وتألق تير شتيجن وأبعد تسديدة قوية من جريزمان عند الدقيقة 35، قبل أن ينجح توريس في هز الشباك عند الدقيقة 45، بعد عرضية من رافينيا، لتنتهي أحدث الشوط الأول بتقدم برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بهدف.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
جانب من المباراة – المصدر @atletienglish

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثاني، إلا أن أوبلاك تألق وتصدى للكرة ببراعة عند الدقيقة 46، وسدد توريس كرة قوية أبعدها الحارس، وأطلق يانيك كاراسكو تسديدة قوية مرت أعلى مرمى شتيجن.

برشلونة وأتلتيكو مدريد
جانب من مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد – المصدر @atletienglish

وكاد جافي أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 61، ولكن مرت الكرة بجوار القائم، وأهدر دي بأول فرصة التعادل عند الدقيقة 62، وأضاع ليفاندوفسكي أكثر من فرصة، وأهدر ألفارو موراتا فرصة التعادل عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 76 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 60 نقطة في المركز الثالث.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
نتيجة المباراة – المصدر @FCBarcelona
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