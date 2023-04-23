فوز صعب لـ برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز صعب بهدف نظيف.

تقدم برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وبدأت مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”، بضغط من الروخي بلانكوس، وكاد أنطوان جريزمان أن يهز الشباك بعد مرور دقيقتين، إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وسدد كوريا كرة قوية، أمسكها الحارس تير شتيجن عند الدقيقة 18، وأطلق مهاجم برشلونة، فيران توريس تسديدة تصدى لها حارس المرمى أوبلاك عند الدقيقة 24، وسدد فرينكي دي يونج كرة قوية مرت أعلى المرمى.

وتألق تير شتيجن وأبعد تسديدة قوية من جريزمان عند الدقيقة 35، قبل أن ينجح توريس في هز الشباك عند الدقيقة 45، بعد عرضية من رافينيا، لتنتهي أحدث الشوط الأول بتقدم برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بهدف.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثاني، إلا أن أوبلاك تألق وتصدى للكرة ببراعة عند الدقيقة 46، وسدد توريس كرة قوية أبعدها الحارس، وأطلق يانيك كاراسكو تسديدة قوية مرت أعلى مرمى شتيجن.

وكاد جافي أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 61، ولكن مرت الكرة بجوار القائم، وأهدر دي بأول فرصة التعادل عند الدقيقة 62، وأضاع ليفاندوفسكي أكثر من فرصة، وأهدر ألفارو موراتا فرصة التعادل عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 76 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 60 نقطة في المركز الثالث.