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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ليفربول ضد نوتينغهام فورست ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تعادل ليفربول ضد نوتينغهام فورست

وبدأت مباراة ليفربول ضد نوتينغهام فورست التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد” بشكل سريع، واخترق جاكبو وأطلق تسديدة مرت بجوار القائم عند الدقيقة الخامسة، وواصل الريدز السيطرة دون خطورة حقيقية على المرمى.

ليفربول ضد نوتينغهام فورست
جانب من المباراة – المصدر @LFC

وانطلق محمد صلاح ومرر الكرة لجاكبو، إلا أن نياخاتي تدخل وأبعد الكرة عند الدقيقة 18، وكاد الريدز أن يهز الشباك عند الدقيقة 27، حيث نفذ ألكسندر أرنولد ركلة حرة، قابلها فان دايك برأسية، ولكن الحارس كيلور نافاس أبعدها.

ونفذ ألكسندر أرنولد ركلة ركنية عند الدقيقة 31، ووصلت إلى جاكبو سددها، ولكن أبعدها ويليامز، وسدد صلاح كرة بعيدة عند الدقيقة 35، وأهدر جوتا فرصة خطيرة عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتعادل ليفربول ضد نوتينغهام فورست.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

ليفربول يتألق بثلاثية

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الريدز في هز الشباك بمباراة ليفربول ضد نوتينغهام فورست عند الدقيقة 47، برأسية من جوتا، قبل أن يحرز نيكو ويليامز التعادل عند الدقيقة 51، بعد 4 دقائق، تمكن جوتا من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية.

واشتعلت المباراة، ونجح مورجان جيبس وايت في تسجيل التعادل عند الدقيقة 67، بتسديدة قوية، وانتفض لاعبو الريدز، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث عند الدقيقة 70، واستمرت المحاولات دون جدوى، لتنتهي المواجهة بفوز ليفربول ضد نوتينغهام فورست بنتيجة 3\2.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 50 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد نوتينغهام فورست عند 27 نقطة ليتراجع إلى المركز الـ19.

ليفربول ضد نوتينغهام فورست
نتيجة المباراة – المصدر @LFC
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