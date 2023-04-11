فوز قاتل لـ الأهلي ضد العين

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد العين، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بتحقيق الراقي لفوز قاتل بهدف دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة الأهلي ضد العين التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل سريع، وسط سيطرة كبيرة من الراقي، ولكن لم يُشكل لاعبوه خطورة حقيقية على المرمى.

وكاد رياض بودبوز أن يهز شباك الفريق الضيف بالهدف الأول، إلا أن تسديدته ذهبت بعيدًا عند الدقيقة 37، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتعادل الأهلي ضد العين.

فوز الأهلي ضد العين

واستمرت المحاولات، وأطلق مودو بارو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها خرجت بعيدًا عند الدقيقة 46، وأهدر ماركوس أمارال فرصة خطيرة أمام المرمى عند الدقيقة 55.

وهدد عبدالله الرشيدي مرمى الراقي بتسديدة تصدى لها الحارس محمد الربيعي عند الدقيقة 69، قبل أن يحصل عبدالباسط هندي على بطاقة صفراء ثانية والحمراء عند الدقيقة 71، ليُكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين.

وقرر الحكم طرد لاعب الفريق الضيف، ياسين حمزة ويحتسب ركلة جزاء لفريق الأهلي ضد العين، قبل أن يقرر طرد طويل الهواري لاعتراضه على طرد زميله، وأهدر أمارال ركلة الجزاء عند الدقيقة 82.

ونجح أمارال في تسجيل هدف برأسية مميزة عند الدقيقة 90، لتشتعل المباراة في الوقت بدل الضائع، ولكن دون جدوى، لتنتهي المواجهة بفوز الأهلي ضد العين بهدف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري يلو، وبفارق نقطتين عن الأخدود، فيما تجمد رصيد العين عند 33 نقطة في المركز الـ12.