فوز كبير لـ إشبيلية ضد مان يونايتد بثلاثية نظيفة

انتهت مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد مساء أمس الخميس بفوز إشبيلية الإسباني بثلاثية دون رد، وعبوره إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ونجح المغربي يوسف النصيري في إحراز الهدف الأول لفريق إشبيلية بعد خطأ فادح من مدافع مانشستر يونايتد، الإنجليزي هاري ماجواير في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

إشبيلية ضد مان يونايتد

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم إشبيلية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد، نجح الفريق الإسباني في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب الفرنسي لويك بادي من ضربة رأسية في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني.

واستمر تراجع مانشستر يونايتد، لينجح المغربي يوسف النصيري في إحراز ثاني أهدافه الشخصية والثالث لإشبيلية في الدقيقة الـ82 بعد خطأ قاتل من الحارس الإسباني دايفيد دي خيا.

إشبيلية يواجه يوفنتوس

وعبر إشبيلية إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على مانشستر يونايتد بنتيجة 3/ 2 من مجموع المباراتين ليواجه يوفنتوس الإيطالي في دور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

وقبل المباراة، جاء تشكيل إشبيلية مكونًا من: “ياسين بونو في حراسة المرمى، خيسوس نافاس، بادي، ماركاو، أكونيا، جوديلج، فيرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، لاميلا، يوسف النصيري”.

أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: “دي خيا في حراسة المرمى، لينديلوف، هاري ماجواير، مارسيال، إيركسن، سابيتزر، كاسيميرو، دالوت، أنتوني، سانشو، وان بيساكا”.

وفي لقاء الذهاب الذي أُقيم يوم الخميس الماضي، سجل مانشستر يونايتد هدفين في الشوط الأول عبر نجمه النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقتين الـ14 والـ22، لينتهي الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد في الذهاب، نجح فريق إشبيلية الإسباني في إحراز هدفين عبر أخطاء من مدافعي اليونايتد، حيث سجل الهولندي مالاسيا الهدف الأول لإشبيلية بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ83، وفي الدقيقة الـ91 سجل هاري ماجواير مدافع اليونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرماه.