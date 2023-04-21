Icon

فوز كبير لـ إشبيلية ضد مان يونايتد بثلاثية نظيفة Icon محاكمة 8 أطباء بسبب وفاة مارادونا Icon رئيس المحكمة العليا: الشرع اعتمد على الرؤية وليس الحسابات Icon موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا Icon الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية Icon 8 حدائق وساحات تستضيف حفل أهالي الرياض بعيد الفطر Icon ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية Icon لقطات لـ جهود المرور السري بالرياض لرصد وضبط المخالفات Icon يوفنتوس يصعد للمركز الثالث في الدوري الإيطالي بعد تعليق عقوبته Icon امتلاء صحن الطواف أثناء أداء صلاة العشاء بالمسجد الحرام ليلة العيد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
إشبيلية صعد لنصف نهائي الدوري الأوروبي

فوز كبير لـ إشبيلية ضد مان يونايتد بثلاثية نظيفة

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
فوز كبير لـ إشبيلية ضد مان يونايتد بثلاثية نظيفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد مساء أمس الخميس بفوز إشبيلية الإسباني بثلاثية دون رد، وعبوره إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

 

ونجح المغربي يوسف النصيري في إحراز الهدف الأول لفريق إشبيلية بعد خطأ فادح من مدافع مانشستر يونايتد، الإنجليزي هاري ماجواير في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

إشبيلية ضد مان يونايتد

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم إشبيلية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد، نجح الفريق الإسباني في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب الفرنسي لويك بادي من ضربة رأسية في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني.

واستمر تراجع مانشستر يونايتد، لينجح المغربي يوسف النصيري في إحراز ثاني أهدافه الشخصية والثالث لإشبيلية في الدقيقة الـ82 بعد خطأ قاتل من الحارس الإسباني دايفيد دي خيا.

إشبيلية ضد مان يونايتد - 3

إشبيلية يواجه يوفنتوس

وعبر إشبيلية إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على مانشستر يونايتد بنتيجة 3/ 2 من مجموع المباراتين ليواجه يوفنتوس الإيطالي في دور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

وقبل المباراة، جاء تشكيل إشبيلية مكونًا من: “ياسين بونو في حراسة المرمى، خيسوس نافاس، بادي، ماركاو، أكونيا، جوديلج، فيرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، لاميلا، يوسف النصيري”.

أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: “دي خيا في حراسة المرمى، لينديلوف، هاري ماجواير، مارسيال، إيركسن، سابيتزر، كاسيميرو، دالوت، أنتوني، سانشو، وان بيساكا”.

إشبيلية ضد مان يونايتد

وفي لقاء الذهاب الذي أُقيم يوم الخميس الماضي، سجل مانشستر يونايتد هدفين في الشوط الأول عبر نجمه النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقتين الـ14 والـ22، لينتهي الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد في الذهاب، نجح فريق إشبيلية الإسباني في إحراز هدفين عبر أخطاء من مدافعي اليونايتد، حيث سجل الهولندي مالاسيا الهدف الأول لإشبيلية بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ83، وفي الدقيقة الـ91 سجل هاري ماجواير مدافع اليونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرماه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا
تقارير

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا

تقارير
تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين
تكنولوجيا

تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات...

تكنولوجيا
أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة
السعودية اليوم

أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة

السعودية اليوم
تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته
العالم

تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء...

العالم
3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال
آخر الاخبار

3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال

آخر الاخبار
إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي
السعودية اليوم

إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي

السعودية اليوم
عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس ماربورغ
العالم

عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس...

العالم
“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم رمضان
السعودية اليوم

“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم...

السعودية اليوم