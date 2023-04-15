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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

فوز مان سيتي ضد ليستر سيتي بثلاثية

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
فوز مان سيتي ضد ليستر سيتي بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز السيتيزنز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم مان سيتي ضد ليستر سيتي

وبدأت مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي التي أُقيمت على ملعب الاتحاد بشكل سريع، وضغط السيتيزنز بقوة، وتحولت كرة رياض محرز إلى ركلة ركنية، قبل أن يحولها جون ستونز إلى هدف عند الدقيقة الخامسة.

مان سيتي ضد ليستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @premierleague

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على ركلة جزاء نفذها النرويجي إيرلينج هالاند بنجاح عند الدقيقة 13، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 25 بعد تمريرة مميزة من كيفين دي بروين.

وحاول الثعالب تقليص الفارق، ومرت تسديدة فايس أعلى المرمى عند الدقيقة 39، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم مان سيتي ضد ليستر سيتي بنتيجة 3\0.

هالاند
هالاند – المصدر @premierleague

ليستر سيتي يقلص الفارق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أنقذ حارس المرمى إيفرسون كرة خطيرة عند الدقيقة 61 من رياض محرز، قبل أن ينجح الثعالب في تقليص الفارق عند الدقيقة 75 عن طريق إيهياناتشو.

وكاد أن يسجل ماديسون الهدف الثاني عند الدقيقة 85، ولكن إيدرسون تصدى له، وأهدر إيهياناتشو فرصة مؤكدة، وسدد الكرة في القائم، لتنتهي المباراة بفوز مان سيتي ضد ليستر سيتي بنتيجة 3\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير.

مان سيتي ضد ليستر سيتي
نتيجة المباراة – المصدر @premierleague
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