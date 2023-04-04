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في الجولة الـ27 بدوري يلو

فوز هجر والعروبة وتعادل الرياض ضد الحزم

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
فوز هجر والعروبة وتعادل الرياض ضد الحزم
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الرياض ضد الحزم بالتعادل، ونجح فريقا هجر والعروبة في تحقيق الفوز على الساحل والقيصومة، مساء الاثنين، في افتتاح الجولة الـ27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

فوز هجر والعروبة

وانطلقت الجولة الـ27 من دوري يلو، الساحل ضد هجر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ونجح الفريق الضيف في الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما أنطونيو أدريانو، وأحرز طلال مجرشي هدف فريقه.

هجر في دوري يلو
لاعبو هجر – المصدر @FDL_KSA

ولعب القيصومة ضد العروبة على ملعب نادي الباطن، ونجح الفريق الضيف في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلهم؛ أديب الحيزان وهاتريك لتياغو بيزيرا، وأحرز محمد الحارثي هدف فريقه الوحيد.

العروبة في دوري يلو
لاعبو العروبة – المصدر دوري يلو

تعادل الرياض ضد الحزم

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضيفًا على الرياض، وشهدت المباراة ندية كبيرة، وسط ضغط من الفريقين لتسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، إلا أن محاولات اللاعبين لم تنجح، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم رصيده إلى 54 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري يلو، وبفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف الذي يستعد لمواجهة الجبلين بالجولة الـ27، فيما وصل رصيد الرياض إلى 52 نقطة بالمركز الثالث.

الرياض ضد الحزم
جانب من مباراة الرياض والحزم – المصدر @FDL_KSA
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