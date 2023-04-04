فوز هجر والعروبة وتعادل الرياض ضد الحزم

انتهت مباراة الرياض ضد الحزم بالتعادل، ونجح فريقا هجر والعروبة في تحقيق الفوز على الساحل والقيصومة، مساء الاثنين، في افتتاح الجولة الـ27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

فوز هجر والعروبة

وانطلقت الجولة الـ27 من دوري يلو، الساحل ضد هجر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ونجح الفريق الضيف في الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما أنطونيو أدريانو، وأحرز طلال مجرشي هدف فريقه.

ولعب القيصومة ضد العروبة على ملعب نادي الباطن، ونجح الفريق الضيف في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلهم؛ أديب الحيزان وهاتريك لتياغو بيزيرا، وأحرز محمد الحارثي هدف فريقه الوحيد.

تعادل الرياض ضد الحزم

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضيفًا على الرياض، وشهدت المباراة ندية كبيرة، وسط ضغط من الفريقين لتسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، إلا أن محاولات اللاعبين لم تنجح، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم رصيده إلى 54 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري يلو، وبفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف الذي يستعد لمواجهة الجبلين بالجولة الـ27، فيما وصل رصيد الرياض إلى 52 نقطة بالمركز الثالث.