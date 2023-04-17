 فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ 8 بنوك سعودية

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رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، تصنيفها لـ8 بنوك سعودية، وهي: الرياض، والسعودي البريطاني (ساب)، والسعودي الفرنسي، والعربي الوطني، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، والجزيرة، وبنك الخليج الدولي-السعودي من (+BBB) إلى “A-” مع نظرة إيجابية مستقرة.
وعزت الوكالة رفع التصنيف، إلى وجود “احتمالية عالية” لاستمرارية دعم البنوك من قِبل السلطات الحكومية في المملكة، وقدرتها الكبيرة على تقديم الدعم للنظام المصرفي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار في النظام المالي، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.