جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة فيديوهات من داخل سيارات عملاء تسلا تثير جدلًا انطلاق الجولة الـ23 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا مبابي يغضب مسؤولي باريس سان جيرمان العراق يطالب تركيا باعتذار رسمي بعد هجوم السليمانية أرقام تُزين تألق تاليسكا مع النصر غزوة بدر الكبرى.. فاتحة الانتصارات في شهر الرحمات مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة الشباب يستعيد رقمًا غائبًا منذ 2012 لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل
تطمئن شركة تسلا الملايين من مالكي السيارات الكهربائية بأن خصوصيتهم كانت وستظل دائمًا مهمة للغاية بالنسبة للشركة، لكن مصادر داخل الشركة، تؤكد عكس ذلك.
وانتشرت داخل أروقة الشركة، فيديوهات من داخل سيارات تسلا، تكشف أسرار الركاب بشكل يخترق الخصوصية بجميع أبعادها.
وجاء ذلك وفقًا لموظفين سابقين في “تسلا”، كشفوا بأن فيديوهات من الكاميرات المثبتة في سيارات تسلا، والتي تهدف للمساعدة في القيادة، أظهرت لقطات خاصة جدًا للركاب.
وانتشرت هذه الفيديوهات الخاصة جدًا، انتشرت بشكل مقلق داخل مكاتب “تسلا”، وفقا للموظفين، الذين أشاروا إلى أن بعض الفيديوهات كانت تنتشر مثل النار في الهشيم بين الموظفين.
وتنص “تسلا” في إشعار خصوصية العملاء عبر الإنترنت على أن تسجيلات الكاميرا تظل مجهولة المصدر وليست مرتبطة بك أو بمركبتك”.
وقال 7 موظفين سابقين، لرويترز، إن برنامج الكمبيوتر الذي استخدموه في العمل يمكن أن يظهر موقع التسجيلات، وهو ما قد يكشف على الأرجح عن مكان إقامة مالك سيارة تسلا.
وأثارت هذه التقارير القلق، بخاصة وأن السيارة العصرية تشتهر بقدرتها على مواكبة العصر، وتوفير سبل الراحة عبر التكنولوجيا والكهرباء، دون إزعاج الراكب أو خصوصيته.