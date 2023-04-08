فيديوهات من داخل سيارات عملاء تسلا تثير جدلًا

تطمئن شركة تسلا الملايين من مالكي السيارات الكهربائية بأن خصوصيتهم كانت وستظل دائمًا مهمة للغاية بالنسبة للشركة، لكن مصادر داخل الشركة، تؤكد عكس ذلك.

فيديوهات العملاء

وانتشرت داخل أروقة الشركة، فيديوهات من داخل سيارات تسلا، تكشف أسرار الركاب بشكل يخترق الخصوصية بجميع أبعادها.

وجاء ذلك وفقًا لموظفين سابقين في “تسلا”، كشفوا بأن فيديوهات من الكاميرات المثبتة في سيارات تسلا، والتي تهدف للمساعدة في القيادة، أظهرت لقطات خاصة جدًا للركاب.

قلق بين العملاء

وانتشرت هذه الفيديوهات الخاصة جدًا، انتشرت بشكل مقلق داخل مكاتب “تسلا”، وفقا للموظفين، الذين أشاروا إلى أن بعض الفيديوهات كانت تنتشر مثل النار في الهشيم بين الموظفين.

وتنص “تسلا” في إشعار خصوصية العملاء عبر الإنترنت على أن تسجيلات الكاميرا تظل مجهولة المصدر وليست مرتبطة بك أو بمركبتك”.

مواصفات السيارة

وقال 7 موظفين سابقين، لرويترز، إن برنامج الكمبيوتر الذي استخدموه في العمل يمكن أن يظهر موقع التسجيلات، وهو ما قد يكشف على الأرجح عن مكان إقامة مالك سيارة تسلا.

وأثارت هذه التقارير القلق، بخاصة وأن السيارة العصرية تشتهر بقدرتها على مواكبة العصر، وتوفير سبل الراحة عبر التكنولوجيا والكهرباء، دون إزعاج الراكب أو خصوصيته.