فيديو للجيش السوداني يظهر اعتقال قائد الدعم السريع في مروي

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أظهر فيديو للجيش السوداني، اعتقال قائد الدعم السريع في مروي، وفقًا لما نشرته العربية عاجل.
وأظهر الفيديو عناصر من الجيش السوداني يقتادون القيادي وسط تعالي الصرخات وإطلاق الرصاص.
كما ظهرت العناصر وهي تقتاد الرجل، دون معرفة مصيره أو المكان المقتاد إليه.
أتى ذلك بعدما أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على مطار مروي مساء الثلاثاء.