فيديو متداول يوثق احتجاز تلميذ داخل إحدى المدارس بعد إغلاقها 

وثق مقطع فيديو، متداول على موقع “تويتر”، احتجاز أحد التلاميذ داخل مدرسة في الأحساء وتظهر عليه علامات الفزع والخوف بعدما غادر الجميع ولم يشعر أحد بوجوده.

من المسؤول؟

وثارت حالة من الجدل بين المغردين حول من يتحمل المسؤولية إذ قال موثق الفيديو: “مدرسة المأمون يوجد تلميذ بداخلها، وخرجوا جميعًا من المدرسة وسكروا الباب، ولو لم أسمعه يصرخ لما سأل عنه أحد، ورأيته مستاءً ومفزوعًا، فمن المسؤول”.

الفيديو المتداول على “تويتر” شهد رواجًا كبيرًا، وأحدث جدلًا واسعًا بين المغردين، منهم من قدم النصائح لتفادي مثل هذه المشكلات، ومنهم من انتقد حارس المدرسة والمناوب، ومنهم من يرى أنها مشكلة كبيرة والكثير يحمل التقصير بسببها.

تعاطف مع التلميذ

إحدى المغردات، ويظهر من تعليقها أنها معلمة بإحدى المدارس تعلق: “مستحيل إذا المناوبة عندي، لازم أفتش الفصول وأطلعهم الساحة كلهم قدام عيني، وأمنع تمامًا الدخول للفصول، الله يكرمكم حتى دورات المياه أشيك عليها بالذات المرحلة الابتدائية، حزني وهو يطل مع الشباك ربي ستر عليه”.

بينما أحد المغردين يطالب بتفتيش الفصول ودورات المياه قبل غلق المدرسة لا سيما وأن الغالبية من تلك المدارس يكون بها أطفال صغار، إذ علق: “بعض المدارس مجمع ابتدائي وروضة وطفولة مبكرة ومبنى من دورين، كم يبغالك وتصرفي الطلاب وتفتشي الفصول ودورات المياه”.

اتهامات للمدرسة

كما اتهمت نورة بنت عبدالله، المناوب بالتقصير، وغردت:” اللي عليه المناوبة المفروض ما يطلع لحين يتفقد جميع الفصول ودورات المياه أعزكم الله والسطح والساحة وسور المدرسة بالإضافة إلى إطفاء الأنوار والمكيفات”.

مسؤولية المدرسة

من جهته أخرى انتقد أحد المغردين، تصرف صاحب المنشور، لعرضه الفيديو، كما حمل مسؤولية الحادث على إدارة المدرسة وولي الأمر، قائلًا: “طيب ما له داعي تكبير السالفة وإلحاق الضرر بأهلها ليه ما دقيت على الحارس أو المدير أو أهل الولد وخليت شغلك بينك وبين الله والحقيقة الخطأ مشترك بين المدرسة أولًا وولي الأمر ثانيًا الذي لم يسأل عن سبب تأخر ابنه من مدير المدرسة”.

مطالبات بالتحقيق

بينما يرى أحد المغردين أيضًا أن الكثير متهم بالتقصير في إغلاق المدرسة على الطفل، وطالب بتحقيق وعقوبة صارمة حول هذه الحادثة، مغردًا: “كما المسؤول عن ذلك مدير المدرسة والوكيل والمراقب والإداريون والمناوب والحارس والأسرة لم تسأل عن تأخر الطالب بالقدوم إلى المنزل.. ترى هل نسمع بالتحقيق بالموضوع مع عقوبات صارمة”.