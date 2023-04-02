فيروس ماربورغ يفتك بالعشرات في إفريقيا

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أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا أنها سترسل فريقًا من الخبراء إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية من أجل المساهمة في احتواء فيروس ماربورغ، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأميركية، اليوم الأحد.
وأوضحت أن فريقًا من المركز الوطني للأمراض المعدية الناشئة والحيوانية سيتوجه إلى الدولتين من أجل الاستجابة للتفشي المتزايد لهذا الفيروس، وكانت السلطات الأمريكية دعت في وقت سابق مواطنيها الراغبين في السفر إلى هاتين الدولتين إلى تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى أو زيارة منشآت الرعاية الطبية في مناطق تفشي الفيروس، ومراقبة أي أعراض لمدة 3 أسابيع من تاريخ المغادرة.
وفي فبراير الماضي، أعلنت غينيا الاستوائية عن أول تفش للفيروس الجديد في البلاد، ومنذ ذلك الوقت أعلنت عن 9 إصابات مؤكدة و20 إصابة محتملة، وكلهم ماتوا، بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.
وفي وقت لاحق وعلى نحو بعد 2900 كيلومتر، أعلنت تنزانيا أنها سجلت 8 إصابات بالفيروس، توفي 5 منها، وفقا للمصدر نفسه.
يمكن أن ينتقل الفيروس عبر طرق عدة هي: دم أو سوائل جسم شخص مصاب أو توفي بسبب ماربورغ، كما ينتشر أيضًا عن طريق ملامسة الأغراض الملوثة (مثل الملابس والمعدات الطبية) أو عن طريق ملامسة الحيوانات، مثل الخفافيش، أما عن الأعراض فهي كالتالي: