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عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ثمنوا دور المملكة في الإجلاء

فيصل بن فرحان: على تواصل مباشر مع الأشقاء في السودان لإجلاء الرعايا

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
فيصل بن فرحان: على تواصل مباشر مع الأشقاء في السودان لإجلاء الرعايا
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، أن السعودية على تواصل مباشر مع الأشقاء في السودان لإجلاء الرعايا.

وبحسب قناة الإخبارية، قال فرحان: نحن على تواصل مباشر مع الأشقاء في السودان لتأمين ممرات آمنة بهدف إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

جهود متواصلة

من جانب آخر، ثمّن عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين وصلوا مساء أمس إلى محافظة جدة، من خلال سفينة جلالة الملك (ينبع)، دور المملكة في إجلائهم من جمهورية السودان.

وأعربت القنصل العام البريطاني بجدة سيسيل البليدي، عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولـ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لإسهام حكومة المملكة في إجلاء الرعايا البريطانيين القادمين من السودان.

شكر وتقدير

من جهته، نوّه القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة فارس أسعد، بالجهود الإنسانية للمملكة في مختلف الجوانب، وحرصها على تقديم المساندة والدعم للدول الصديقة، معربًا عن شكره لجميع الجهات في المملكة على حفاوة الاستقبال للرعايا الأمريكيين، وتسهيل إجراءاتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم الأراضي السعودية.

بدوره، ثمّن القنصل الليبي بجدة عبدالرزاق المنفي، الدور الكبير للمملكة، والجهود الجبارة التي قامت بها كافة الجهات الحكومية لتقديم كل الدعم للّيبيين.

تسخير كافة الإمكانيات

وأشادت نائب القنصل العراقي مايا هادي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدةً أنه غير المستغرب على المملكة العربية السعودية مد يد العون، ومساعدة أي شخص ومن أي بلد.

كما قدم عدد من المواطنين والرعايا الواصلين على متن الفرقاطة البحرية، شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولجميع العاملين في القطاعات ذات العلاقة على تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات منذ انطلاق السفينة من بورتسودان وحتى الوصول إلى جدة.

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