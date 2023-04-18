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كما تم مناقشة مجموعة من الموضوعات

فيصل بن فرحان وبلينكن يؤكدان أهمية وقف التصعيد في السودان وحماية المدنيين

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
فيصل بن فرحان وبلينكن يؤكدان أهمية وقف التصعيد في السودان وحماية المدنيين
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وناقش الجانبان خلال الاتصال، التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري وإنهاء العنف، وتهدئة التوترات، مع ضرورة حماية المدنيين السودانيين ومواطني الدول الأخرى، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
كما تم مناقشة مجموعة من الموضوعات وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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