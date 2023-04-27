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أكدا أهمية توفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين

فيصل بن فرحان ونظيرته الألمانية يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
فيصل بن فرحان ونظيرته الألمانية يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

تطورات السودان

وبحث الجانبان خلال الاتصال، التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

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