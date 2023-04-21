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شددا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين

فيصل بن فرحان ونظيره البريطاني يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
فيصل بن فرحان ونظيره البريطاني يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وقف التصعيد

وناقش الجانبان خلال الاتصال مجريات الأحداث في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

كما استعرض الجانبان العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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