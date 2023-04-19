أمير الشرقية يسلم 76 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية البر لوكاكو يسعى لمواصلة تألقه بدوري أبطال أوروبا فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا إنهاء العنف بالسودان الربيعة ينشر صورتين للحرم المكي ويعلق: من غياب محزن إلى امتلاء مفرح تياغو سيلفا ينتقد مالك تشيلسي هزيمة النصر تُنعش حظوظ الشباب في المنافسة السفارة بلندن تدعو لمراعاة تعليمات الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة الجيش السوداني يسيطر على مدينة مروي وقاعدتها الجوية الحقيبة النووية ترافق بوتين في زيارة خيرسون جماهير النصر تُطالب برحيل مسلي آل معمر
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.
وناقش الطرفان خلال الاتصال مجريات الأحداث في جمهورية السودان، وتم التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.
كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.