الألعاب النارية تنير سماء السعودية أول أيام عيد الفطر فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني قوات أمريكية في جيبوتي تمهيدًا لعملية إجلاء من السودان مانشستر سيتي يخطط للثأر من ريال مدريد رصد 59 منتج شوكولاتة مخالفًا لاشتراطات السلامة بالرياض أهازيج شعبية وطبول في وداع رمضان بالأحساء سوناك يترقب فقدان أقرب حلفائه بتهم أخلاقية تشكيل مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد ضبط 1306 مركبات لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة ماكرون للمحتجين: لن أستقيل وسأبقى لـ 2027
تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر.
وجرى خلال الاتصال، بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية.