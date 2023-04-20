Icon

الألعاب النارية تنير سماء السعودية أول أيام عيد الفطر Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني Icon قوات أمريكية في جيبوتي تمهيدًا لعملية إجلاء من السودان Icon مانشستر سيتي يخطط للثأر من ريال مدريد Icon رصد 59 منتج شوكولاتة مخالفًا لاشتراطات السلامة بالرياض Icon أهازيج شعبية وطبول في وداع رمضان بالأحساء Icon سوناك يترقب فقدان أقرب حلفائه بتهم أخلاقية Icon تشكيل مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد Icon ضبط 1306 مركبات لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon ماكرون للمحتجين: لن أستقيل وسأبقى لـ 2027 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة



تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر.

وجرى خلال الاتصال، بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا
تقارير

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا

تقارير
تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين
تكنولوجيا

تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات...

تكنولوجيا
أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة
السعودية اليوم

أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة

السعودية اليوم
تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته
العالم

تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء...

العالم
3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال
آخر الاخبار

3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال

آخر الاخبار
إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي
السعودية اليوم

إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي

السعودية اليوم
عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس ماربورغ
العالم

عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس...

العالم
“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم رمضان
السعودية اليوم

“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم...

السعودية اليوم