فيصل بن فرحان يناقش إنهاء العنف بالسودان مع نظيره الياباني

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى.

إنهاء العنف بالسودان

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.