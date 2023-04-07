فيكتور سيموس: وضع الأهلي أحزنني

تحدث البرازيلي فيكتور سيموس، لاعب الأهلي السابق، عن الوضع الذي وصل له الراقي بعد هبوطه لبطولة دوري يلو في نهاية الموسم الماضي 2021/ 2022.

فيكتور سيموس – لاعب #الأهلي السابق : الكرة السعودية في تطور كبير وقدوم رونالدو أيضا شيء كبير .. أحزنني ما حدث للأهلي لكن يجب عليهم الآن التركيز للصعود .. لن أشجع في السعودية إلا الأهلي . #أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#Shahid⁩

⁦#MBCAction⁩⁩ pic.twitter.com/9EY7ef83Ys — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 6, 2023

وقال سيموس في برنامج “أكشن مع وليد”: “حزنت للغاية على وضع الراقي وأتمنى الأفضل للفريق من أجل العودة لدوري المحترفين وعلى الجماهير ألا ترك الفريق وتسانده”.

نجم الأهلي السابق يعلق على قدوم رونالدو

وواصل سيموس: “كرة القدم السعودية تتطور بقوة وقدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو دليل على ذلك”.

ولعب سيموس من قبل مع الراقي خلال الفترة من 2010 إلى 2014.

جدير بالذكر أن الراقي حاليًّا يتصدر مسابقة دوري يلو لـ موسم 2022/ 2023 تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وذلك بعد الفوز على الجبلين في الجولة الماضية من المسابقة.