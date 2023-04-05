فينسيوس جونيور يمنح ريال مدريد التفوق ضد برشلونة بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، الشوط الأول من مباراة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بتقدم الريال بهدف دون رد.

ومن هجمة مرتدة نُفذت بإتقان، نجح البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الوحيد للريال في الشوط الأول بالدقيقة الـ45، حيث يحتاج الريال للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.