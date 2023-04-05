الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى مجددًا مقلدة النائبة الأمريكية إلهان عمر: تكفون يا أهل السعودية سامحوني فينسيوس جونيور يمنح ريال مدريد التفوق ضد برشلونة بالشوط الأول السدحان 15 سنة بدون جوال في طاش العودة ركلة جزاء تمنح الباطن التقدم أمام الوحدة بالشوط الأول توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية 4 أهداف في الشوط الأول بين الطائي والرائد غرامة تنتظر 32 شخصًا بسبب مخالفات الرعي وفاة مصرية بعد أداء مناسك العمرة بالحرم المكي الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، الشوط الأول من مباراة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بتقدم الريال بهدف دون رد.
كورتوا يتصدى.. وفينيسيوس يضيف أول الأهداف⚽️🔥
برشلونة 0 × 1 ريال مدريد#برشلونة_ريال_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/VsD66Qh8aQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 5, 2023
ومن هجمة مرتدة نُفذت بإتقان، نجح البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الوحيد للريال في الشوط الأول بالدقيقة الـ45، حيث يحتاج الريال للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.