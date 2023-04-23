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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

في قبضة الأمن.. متورطون في جرائم سرقة وسطو واعتداء

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
في قبضة الأمن.. متورطون في جرائم سرقة وسطو واعتداء
المواطن - فريق التحرير

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نشر الأمن العام، مقطع فيديو يوثق من خلاله، جهود رجال الأمن خلال الفترة الماضية في ضبط المتورطين في عدد من الجرائم بمختلف المناطق.

وتفصيلاً تم القبض على مواطن قام بالسطو على مجمع تجاري بالرياض وإلحاق ضرر بصناديق المحاسبة.

جرائم سرقة واعتداء

وفي الرياض أيضا تم ضبط 3 مواطنين قاموا بانتحال صفة غير صحيحة وارتكبوا حوادث سلب.

وفي الطائف تم ضبط 4 مواطنين قاموا بالاعتداء على آخر بالضرب.

وفي طبرجل تم ضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالسطو على سكن مقيم آخر من الجنسية نفسها وسرقة 36 ألفاً و500 ريال.

 

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