في قبضة الأمن.. متورطون في جرائم سرقة وسطو واعتداء

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نشر الأمن العام، مقطع فيديو يوثق من خلاله، جهود رجال الأمن خلال الفترة الماضية في ضبط المتورطين في عدد من الجرائم بمختلف المناطق.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/5XyWQkZl0c
— الأمن العام (@security_gov) April 22, 2023
وتفصيلاً تم القبض على مواطن قام بالسطو على مجمع تجاري بالرياض وإلحاق ضرر بصناديق المحاسبة.
وفي الرياض أيضا تم ضبط 3 مواطنين قاموا بانتحال صفة غير صحيحة وارتكبوا حوادث سلب.
وفي الطائف تم ضبط 4 مواطنين قاموا بالاعتداء على آخر بالضرب.
وفي طبرجل تم ضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالسطو على سكن مقيم آخر من الجنسية نفسها وسرقة 36 ألفاً و500 ريال.