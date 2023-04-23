في قبضة الأمن.. متورطون في جرائم سرقة وسطو واعتداء

نشر الأمن العام، مقطع فيديو يوثق من خلاله، جهود رجال الأمن خلال الفترة الماضية في ضبط المتورطين في عدد من الجرائم بمختلف المناطق.

وتفصيلاً تم القبض على مواطن قام بالسطو على مجمع تجاري بالرياض وإلحاق ضرر بصناديق المحاسبة.

جرائم سرقة واعتداء

وفي الرياض أيضا تم ضبط 3 مواطنين قاموا بانتحال صفة غير صحيحة وارتكبوا حوادث سلب.

وفي الطائف تم ضبط 4 مواطنين قاموا بالاعتداء على آخر بالضرب.

وفي طبرجل تم ضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالسطو على سكن مقيم آخر من الجنسية نفسها وسرقة 36 ألفاً و500 ريال.