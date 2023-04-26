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مؤكدًا إحنا عيال سلمان ونفتخر بالكلمة قولاً وفعلاً

قائد الأسطول الغربي: سطرنا من ذهب إنسانيتنا باستقبال العائدين من السودان

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
قائد الأسطول الغربي: سطرنا من ذهب إنسانيتنا باستقبال العائدين من السودان
المواطن - فريق التحرير

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وجه قائد الأسطول الغربي اللواء البحري يحيى عسيري الشكر لمنسوبي القوات البحرية الملكية، مؤكدًا أن ما قاموا به خلال استقبال العائدين من السودان عمل احترافي ورائع يستحق الافتخار به.

وأضاف اللواء عسيري، خلال لقاء مع “قناة الإخبارية”، أن قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، حمله أمانة بتوجيه الشكر للجميع بما قدموه من جهود في استقبال العائدين من السودان.

تجربة جديدة للقوات البحرية

وأكد اللواء عسيري أن ما خاضته القوات البحرية الملكية من تجرية جديدة اليوم سطرت بأحرف من ذهب إنسانيتنا رغم ارتداء البزات العسكرية، لافتًا إلى أن هناك عمليات عسكرية مدنية تم تنفيذها بكل دقة واقتدار بمتابعة وتنفيذ بكافة الاستعدادات وروح معنوية عالية تنفيذًا لتعليمات القائد.

وقدم اللواء عسيري الشكر لأفراد الشرطة والقوات البحرية والاستخبارات وجميع الوحدات المشاركة دون أن يخص أحدًا، قائلًا :” هذا ما تعودناه إحنا عيال سلمان ونفتخر بهذه الكلمة قولًا وفعلًا”، مقدمًا الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الدفاع وجميع المسؤولين ورئيس هيئة الأركان فياض الرويلي وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي الذي تابع بكل دقة كافة التفاصيل والممثلين عن السفارات.

أكبر عملية إجلاء

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمًا من بورتسودان، بعد رحلة استغرقت قرابة الـ8 ساعات.

وصلت السفينة “أمانة” تحت حماية القوات البحرية السعودية وعلى متنها 1687 شخصًا من 58 جنسية، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.

السفينة أقلت 46 أمريكياً و40 بريطانياً و11 ألمانياً و4 فرنسيين و13 سعودياً، كما أقلت أيضاً 560 إندونيسيًا و239 يمنياً و198 سودانياً و26 تركياً، وسط تأكيدات من الخارجية في بيان لها على حرص المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسيّة للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

 

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