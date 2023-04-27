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عدد من رعايا الدول ثمنوا دور المملكة في إجلائهم

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه
المواطن - فريق التحرير

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رحب قائد المنطقة الغربية، اللواء الطيار أحمد الدبيس، برعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان، مؤكدًا أن ذلك واجبنا الوطني.

وقال الدبيس خلال استقباله لهم: شرفتونا جميعًا واللي تحتاجونه حاضرين فيه، وفقًا لما نقلت قناة الإخبارية.

من جانب آخر، ثمّن عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة دور المملكة في إجلائهم من السودان.

وصول 200 شخص

وأعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس، وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى جدة، من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت الخارجية: إن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التـي تبذلهـا المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومـــال، ومصر)، حيث تم نقلهم من خلال ســــفينة جلالة الملك “الرياض”، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصـل إجمالي من تم إجلاؤهم من السـودان منذ بدء عمليات الإجـلاء نحو 2744 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًّا، و2625 شخصًا ينتمون لـ 76 جنسية).

 

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