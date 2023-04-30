قائد المنطقة الغربية لـ القائم بالأعمال الإيراني: القيادة وجهت بحسن استقبالكم

وصل القائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من السودان.

فيديو | "واجبنا تقديم كل الرعاية والاهتمام" حديث قائد المنطقة الغربية اللواء طيار أحمد الدبيس مع القائم بأعمال السفارة الإيرانية في السعودية ⁧#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان⁩

⁧#الإخبارية pic.twitter.com/Eq9bdv1Rir — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023

إيران صديقة للمملكة

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، الاستقبال بحفاوة فور وصول زرنكار إلى القاعدة، حيث صافحه واحتضنه بود قائد المنطقة الغربية اللواء طيار أحمد الدبيس الذي قال له: “أهلًا وسهلًا.. حياكم الله.. إيران أصدقاء لنا أحباب لنا الله يحييكم”.

وأضاف “إن شاء الله إقامة سعيدة.. هذه توجيهات القيادة الاهتمام فيكم وتقديم كل الرعاية وكل ما تحتاجونه”.

وجلس الجانبان يتبادلان الحوار بقاعة قاعدة الملك عبدالله الجوية، كما التقطا بعض الصور التذكارية.

ووصل منذ قليل، أول دفعة من رعايا إيران إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية، لإجلائهم إلى بلدهم.