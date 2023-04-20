قائد رؤاة مرصد تمير: أجواء صافية ومبشرة لرصد هلال شوال

أكد قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش، أن هناك مؤشرات إيجابية لرؤية هلال شهر شوال، لافتًا إلى أن 10 دقائق فقط كافية لرصد الهلال بعد الغروب.

فيديو | قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش: الأجواء صافية و10 دقائق كافية لرصد الهلال بعد الغروب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/54n7wQI4hn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023

أجواء صافية

وقال البرغش في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن هناك سحبًا بسيطة في الغرب، وهذا ما يمنع أن تكون رؤية الهلال متقطعة بالنسبة للغيوم، مؤكدًا أن الأجواء صافية وهذا مؤشر إيجابي.

وأوضح أن الشمس ستغيب في مرصد تمير في تمام الساعة 6:21 دقيقة، ويمكث بعدها الهلال فوق الأفق لمدة 23 دقيقة.

ولفت إلى أن سرعة الرياح لا تؤثر في الرؤية، فاتجاهها اليوم شمالية شرقية.

وأضاف أن هناك في المرصد 4 مترائين و11 متدربًا، مؤكدًا أن 10 دقائق تكفي لرصد الهلال.

رؤية هلال شوال

ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.