قائد فرقاطة الملك الجبيل: الرحلة تستغرق 10 ساعات إلى بورتسودان

قال قائد فرقاطة جلالة الملك الجبيل العقيد بحري ركن عبدالله الزهراني: إن الرحلة إلى بورتسودان تستغرق 10 ساعات.

فيديو | قائد فرقاطة "جلالة الملك الجبيل" العقيد بحري ركن عبد الله الزهراني لـ #الإخبارية: قرابة 10 ساعات تستغرقها الرحلة إلى "بورتسودان".. وهذه العملية الثانية للسفينة بعد عمليتها الأولى التي أجلت 50 شخصا #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/ns8cyDwmzY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

وأضاف الزهراني، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، أن هذه العملية هي الثانية للسفينة بعد عمليتها الأولى التي أجلت 50 شخصًا، تم إجلاؤهم من بورتسودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

أعمال الإجلاء

وتابع: سفينة جلالة الملك الجبيل، أبحرت للتو بعد صدور أوامر من قيادة القوات البحرية لتنفيذ أحد أعمال الإجلاء من بورتسودان.

جهود مستمرة

يأتي ذلك مع استمرار جهود المملكة لإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان عقب الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد حاليًّا.