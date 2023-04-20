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ضمن منافسات الدوري الفرنسي

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آنجيه

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آنجيه
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني كريستوف جالتيه عن قائمة فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة آنجيه، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

آنجيه ضد سان جيرمان

ومن المقرر أن يلعب آنجيه ضد باريس سان جيرمان، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، على ملعب “ريموند كوبا”.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آنجيه المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يقع سان جيرمان في صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة.

باريس سان جيرمان ولانس
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

قائمة باريس سان جيرمان

وشهدت قائمة سان جيرمان، مفاجأة وحيدة بعودة نجم الوسط الإيطالي ماركو فيراتي بعد التعافي من إصابة عضلية، أبعدته عن آخر مباراتين ضد فريقي ليون ولانس.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

ويغيب عن الفريق في مواجهة آنجيه، الثنائي نونو مينديس وريناتو سانشيز بسبب إصابات عضلية، بالإضافة إلى غياب الثلاثي نيمار وكيمبيمبي وموكيلي لنهاية الموسم بعد إجراء عمليات جراحية.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي؛ دوناروما، أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، فيراتي، فابيان رويز، بيرنات، دانيلو، ريكو، فيتينيا، سولير، بيتشابو، زاير إيمري، نهاجا، إسماعيل الغربي، إلياس حسني، إيكيتيكي، لوتيلييه، ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English
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