قارب يضل طريقه في البحر يقل 400 مهاجر

أعلنت خدمة الدعم ألارم فون، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، أمس الأحد، أن قاربًا يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه.

وأضافت الخدمة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها تلقت اتصالًا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا الليلة الماضية، وأن الخدمة أبلغت السلطات، وقالت: إنه لم يجرِ إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

ذعر الركاب

وأشارت ألارم فون إلى أن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية، لافتة إلى أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه.

وأوضحت ألارم فون أن القارب موجود حاليًّا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا، ولم يتسنَّ حتى الآن التواصل مع السلطات في مالطا.

من جانبها، قالت منظمة سي ووتش إنترناشونال، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، على حسابها على تويتر: إنها تُجري الأحد عمليات بحث عن قوارب تواجه مشكلات في البحر، ومنها القارب الذي أبلغت عنه خدمة ألارم فون.