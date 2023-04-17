قاصدو بيت الله الحرام يشهدون ليلة 27 رمضان وسط أجواء إيمانية

يشهد قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين والمعتكفين، اليوم الاثنين، ليلةَ السابع والعشرين من رمضان لعام 1444هـ

امتلاء الشوارع المحيطة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين في ليلة 27 من رمضان.

ونشرت الإخبارية لقطات توثق اكتظاظ الشوارع المحيطة بالحرم بالمصلين والمعتمرين، طمعًا في الغفران والرحمة من الله والعتق من النيران في ليلة الـ 27 من رمضان.

تسخير كافة الإمكانات

وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.

وهذا البلد المبارك، تتناغم فيه القيادة الرشيدة مع الشعب الكريم في تقديم أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل لمساعدة المحتاجين، وتتنوع مشاهد التكافل والإحسان لكل من يستحق العون في داخل هذه البلاد الطيبة أو خارجها.