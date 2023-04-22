قانوني: كاس لم يصدر قراراً في قضية حمدالله والنصر

حسم القانوني أحمد الشيخي، الجدل الذي أُثير بشأن إصدار محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” لقرارها في النزاع القائم بين مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله وناديه السابق النصر.

الشيخي يُنهي الجدل

وعلق أحمد الشيخي على الأنباء التي ترددت، اليوم السبت، بشأن هذه الأزمة، قائلًا: “لمن يسأل، خاص ومؤكد: لم تصدر محكمة CAS أي قرار بقضية الكابتن حمدالله وناديي النصر والاتحاد”.

وتابع الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أساساً، لم يتم قيد أي قضية في محكمة CAS بين الأطراف حتى هذه اللحظة.. بالتوفيق للناديين وللكابتن وللجميع”.

قضية حمدالله والنصر

وكانت إدارة نادي النصر قد استأنفت أمام “كاس”، قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي صدر لصالح حمدالله في قضية فسخ عقد اللاعب من جانب العالمي.

وألزمت غرفة فض المنازعات بالفيفا، نادي النصر بدفع تعويض مالي حوالي 13 مليون ريال، بالإضافة إلى 54 ألف ريال تتكرر شهريًا كغرامة تأخير، وذلك في حال عدم السداد.