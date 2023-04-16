قباب المسجد النبوي تجمع بين ضخامة البناء وسهولة الحركة

تعد قباب توسعة الملك فهد في المسجد النبوي تحفة معمارية وتصميمًا هندسيًا بديعًا، تجمع بين ضخامة الإنشاء بزخارفها ونقوشها البديعة، وسلاسة الحركة عبر التحكم الآلي، حيث تتحرك القبة التي تزن ۸۰ طنًا في ثواني معدودة وفي أوقات مجدولة.

صيانة القباب

ويتم صيانة 27 قبـة متحركـة في المسجد النبـوي بشـكل دوري، مركبة على قاعدة مربعة الشكل طول ضلعها ١٨ م وتزن كل منهـا 80 طنـا وتتحرك على قضبان حديدية بطـول إجمالي ١٥٧٣ م.ط , وهـي عبـارة عـن هيـكل إنشـائي مكسـوة من الداخل بقطع خشبية مصنعة من شرائح خشبية بسماكة 2مم من خشـب الأرز الصلـب مجمعة مع بعضهـا بمـادة الغـراء الخـاص ومزينة بأشكال خشبية هندسية مميزة وبقطـع من الفيروز الأزرق.

أما خارجيًا فهي مكسـوة بقطع من السيراميك الصغير موزاييك سداسي الشكل وبقطر 70 مم.

ظلال هندسية

وزينـت القبـاب بخطـوط ظلال هندسية الشكل بلون التركوازي ولونأساسـي هو البيج الفاتح، كما تصنع فـي مصانع خاصة حيث تفتح وتغلـق آلياً عبر أجهزة تحكم خاصة بها مرتبطة بغرفة التحكم الرئيسية للمحافظة على الهواء البارد داخل المسجد وتساعد على توفيـر المناخ المناسب لزائري المسجد النبوي.