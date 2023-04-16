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لحظة لقاء الأسير بأسرته

قبل قدم أمه.. لقطة مؤثرة لأحد المواطنين المفرج عنهم

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
قبل قدم أمه.. لقطة مؤثرة لأحد المواطنين المفرج عنهم
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو مؤثر لأحد المواطنين الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن.

ويظهر الفيديو، لحظة لقاء الأسير المحرر بأفراد أسرته وسط حالة من الفرحة وإطلاق الزغاريد، كما ظهر الأسير المحرر يحتضن والدته ويقبل قدميها فيما احتضنت الأم ابنها وقبلته في مشهد أثار إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل.

تفاصيل وصول الأسرى

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، عن وصول 19 أسيرًا من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر أمس السبت من بينهم (16) أسيرًا سعوديًا و(3) أسرى سودانيين وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (250) أسيرًا من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ونائب رئيس هيئه الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وأصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد ابشر.

وبين العميد المالكي أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة كافة الأسرى والمحتجزين.

 

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