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ضمن إطار التغييرات المثيرة للجدل

قرارات إيلون ماسك تطال أصحاب الحسابات المتوفين

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
قرارات إيلون ماسك تطال أصحاب الحسابات المتوفين
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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لا يزال إيلون ماسك، يثير الكثير من الجدل بشأن قراراته الأخيرة، وكان أحدث أمر هو اكتشاف أن بعض المشاهير والشخصيات العامة الذين لقوا حتفهم اشتركوا فجأة على Twitter Blue.

قرارات إيلون ماسك تطال أصحاب الحسابات المتوفيين

عودة علامات التوثيق لحسابات المتوفين

ومن بين أولئك الذين اجتازوا اختبار التحقق ووجد أن لديهم علامات توثيق زرقاء على Twitter: رمز كرة القدم البرازيلي بيليه والممثل الكوميدي نورم ماكدونالد والمؤلف تيري براتشيت والذي قالت ابنته: لم ندفع ثمن Twitter Blue، إذا كان السيد ماسك معجبًا بوالدي، فأقترح عليه إعادة قراءة كتبه.

ومن بين المتوفين الآخرين الذين ظهرت على حساباتهم علامات زرقاء، الشيف والمقدم التلفزيوني أنتوني بوردان، والسناتور الجمهوري جون ماكين.

قرارات إيلون ماسك تطال أصحاب الحسابات المتوفيين

تغييرات مثيرة للجدل

أجرى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، عددًا من التغييرات على عملية التحقق الخاصة بالشركة، بعد استحواذه على المنصة بمبلغ 44 مليار دولار في أكتوبر 2022.

وبعد الاستحواذ، قدم إيلون ماسك خدمة اشتراك Twitter Blue بقيمة 7 دولارات شهريًا والتي ادعى أنها ستقلل من تأثير الحسابات الوهمية على المنصة، وكان لدى العديد ممن تم التحقق منهم قبل صفقة الاستحواذ علامات تحقق قديمة، لكن صرح ماسك بأنه سيتم إزالتها في المستقبل.

وفي يوم الخميس، 20 أبريل، تمت إزالة علامات الاختيار من المستخدمين القديمين واشترت العديد من وسائل الإعلام والشخصيات اشتراكات في Twitter Blue، ومع ذلك، اكتشف العديد من المشاهير أنهم تلقوا علامة تحقق زرقاء على تويتر، على الرغم من عدم اشتراكهم.

وعلى سبيل المثال، صرح ممثل سيد الخواتم، السير إيان ماكيلين، على تويتر: ظهرت شارة زرقاء بشكل غامض بجانب اسمي لكني لم أدفع اشتراكًا.

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