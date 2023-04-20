قرار توخيل مع مالك تشيلسي سبب إقالته

كشف تقرير إعلامي السبب الرئيسي الذي دفع مالك نادي تشيلسي، تود بويلي، لإقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل، من تدريب البلوز هذا الموسم.

سبب إقالة توخيل

وذكرت إذاعة “توك سبورت”: “توخيل منع مالك نادي تشيلسي من دخول غرفة خلع ملابس الفريق، مما دفع بويلي للإطاحة بالمدرب الألماني”.

وأضافت: “من المعروف أن مالك تشيلسي الجديد، اعتاد على دخول غرفة الملابس في الأسابيع الأخيرة، وكان حريصًا على استعراض مرافق النادي وملعب ستامفورد بريدج لضيوفه”.

وتابعت: “لكن بويلي ارتكب خطأ في مرافقة مجموعة من الضيوف والأطفال إلى غرفة الملابس في الشوط الأول من مباراة تشيلسي أمام وست هام”.

وأردفت إذاعة “توك سبورت” في تقريرها: “تم منع بويلي من دخول غرف الملابس بأمر من توخيل، ثم خاض المدرب الألماني، مباراة واحدة فقط، خسرها أمام دينامو زغرب قبل إقالته”.

وجاء في ختام التقرير: “سُمح لتود بويلي، بدخول غرفة تغيير الملابس منذ تولى فرانك لامبارد منصب المدرب المؤقت بعد رحيل جراهام بوتر، وتشير التقارير إلى أنه قضى 10 دقائق وهو يتحدث إلى اللاعبين عقب الهزيمة 0-2 أمام ريال مدريد”.

قيادة بايرن ميونيخ

وأعلن بايرن ميونيخ، الشهر الماضي، عن تعاقده مع توماس توخيل لقيادة الفريق حتى 30 يونيو 2025، ولم يظهر البافاري معه بالمستوى المتوقع حتى الآن، حيث ودع دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ضد مانشستر سيتي.