قراصنة روس يحاولون تعطيل البنية التحتية لبريطانيا

أعلن وزير الدولة في الحكومة البريطانية، أوليفر دودن، أن “فئة جديدة” من المتسللين الروس تحاول تعطيل البنية التحتية لبريطانيا.

البنية التحتية

وقال دودن: إن الجماعات المتحالفة مع الكرملين مثل فاجنر تشن هجمات مدمرة “لتعطيل أو تدمير” البنية التحتية في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمرافق، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأردف وزير الدولة، أن “البعض أعرب عن رغبته في تحقيق تأثير أكثر تخريبًا وتدميرًا ضد البنية التحتية الوطنية الغربية الحيوية، بما في ذلك المملكة المتحدة”.

إشعار بالتهديد

ولفت: “نتوقع أن تبحث هذه المجموعات عن فرص لإحداث مثل هذا التأثير، لاسيما إذا كانت الأنظمة محمية بشكل سيئ”.

ومن المقرر أن يصدر المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، إشعارًا رسميًّا بالتهديد لمشغلي البنية التحتية الوطنيين المهمين اليوم، محذرين من أنهم يواجهون “فئة جديدة من الخصوم الإلكترونيين الروس” التي لا يمكن التنبؤ بها لإحداث فوضى في بريطانيا.

وفي الأشهر القليلة الماضية، حولت عدة مجموعات متحالفة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيزها نحو المملكة المتحدة، بعد أن تعلمت دروسًا من الصراع في أوكرانيا حيث أدت الهجمات الإلكترونية إلى تدمير شبكة الكهرباء الوطنية، والتدخل في محطات الطاقة النووية وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.