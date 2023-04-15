قرى ترج تختتم مبادرة أجاويد الرمضانية في مساري الوعي والقوة

برعاية وحضور محافظ تنومة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله آل عزيز اختتمت مبادرات أجاويد قرى ترج ودوراتها الرياضية العاشرة ففي مسار الوعي وفي مبادرة أجاويد القرآن الكريم تم تكريم حفظة كتاب الله الكريم من أبناء قرى ترج بمحافظة تنومة وذلك في حلقة تحفيظ القرآن بجامع العليان بترج.

وعند وصول المحافظ ومرافقيه للجامع كان في استقبالهم شيخ قبيلة العمرة الشيخ سعيد بن رافع الشهري ونواب وأعيان القبيلة وأبناء قرى ترج، حيث قام سعادة المحافظ بتسليم الطلاب شهادات شكر ومبالغ نقدية.

وبعد ذلك توجه الجميع إلى ملعب ترج لحضور المباراة الختامية في أجاويد كرة الطائرة مسار ”القوة” وعند الوصول للملعب بدأ الحفل بالنشيد الوطني ، ثم انطلقت مباراة كرة الطائرة بين فريقي الصقور والأسطورة وانتهت المباراة بفوز فريق الصقور.

مبادرة أجاويد الرمضانية

وفي بداية حفل تتويج الفرق الفائزة ألقيت كلمة لشيخ القبيلة سعيد بن رافع فشكر لسعادة المحافظ رعايته وحضوره وكذلك مرافقيه من رؤساء إدارات حكومية وقادة وأعضاء مبادرة أجاويد في كافة المسارات ” الوعي والعطاء والقوة ” كما شكر المشايخ والنواب والأعيان وأبناء قرى ترج على الحضور وكذلك الداعمين من رجال الأعمال وأبناء القبيلة وجميع الإعلاميين.

تتويج الفرق الفائزة

وبعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ألقاها الشاعر ظافر الأمير، ثم قام محافظ تنومة بتكريم الفرق الفائزة في بطولة البلوت التي شارك فيها أربعة وستون فريقاً كما توج فريق الصقور لكرة الطائرة بالمركز الأول ، وكذلك فريق الناشئين في كرة القدم.

وتم تكريم الداعمين من رجال أعمال ومشايخ ونواب وأعيان قرى ترج وكل من دعم، وكذلك تم تكريم الإعلاميين المشاركين في تغطية هذه المبادرة والتي انطلقت من بداية شهر رمضان المبارك ، وقد وجه محافظ تنومة شكره وتقديره لشيخ القبيلة وأبناء قرى ترج على هذه الجهود المباركة وهذه المشاركة المتميزة في مبادرة أجاويد التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير متمنياً التوفيق للجميع.