Icon

قرى ترج تختتم مبادرة أجاويد الرمضانية في مساري الوعي والقوة Icon تهيئة 3362 مصلى وجامعاً في الرياض لصلاة عيد الفطر Icon لقطات لطائرة أممية محترقة في مطار الخرطوم Icon اتفاقية بين ترميم الشرقية وترميم التنمية بمكة في تنفيذ المشاريع وخدمة المستفيدين Icon وزير الخارجية يدعو الأشقاء في السودان لوقف العمليات العسكرية وتغليب مصلحة الشعب Icon واشنطن بوست: السعودية تعيد تشكيل الدبلوماسية الإقليمية Icon بورنموث يخطف فوزًا ثمينًا أمام توتنهام بثلاثية Icon جوارديولا يكشف مشكلة بشأن هالاند Icon تشيلسي يواصل تعثره ويخسر أمام جماهيره ضد برايتون Icon هوفنهايم يُجبر بايرن ميونخ على التعادل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
برعاية محافظ تنومة

قرى ترج تختتم مبادرة أجاويد الرمضانية في مساري الوعي والقوة

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
قرى ترج تختتم مبادرة أجاويد الرمضانية في مساري الوعي والقوة
المواطن - فريق التحرير

برعاية وحضور محافظ تنومة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله آل عزيز اختتمت مبادرات أجاويد قرى ترج ودوراتها الرياضية العاشرة ففي مسار الوعي وفي مبادرة أجاويد القرآن الكريم تم تكريم حفظة كتاب الله الكريم من أبناء قرى ترج بمحافظة تنومة وذلك في حلقة تحفيظ القرآن بجامع العليان بترج.

وعند وصول المحافظ ومرافقيه للجامع كان في استقبالهم شيخ قبيلة العمرة الشيخ سعيد بن رافع الشهري ونواب وأعيان القبيلة وأبناء قرى ترج، حيث قام سعادة المحافظ بتسليم الطلاب شهادات شكر ومبالغ نقدية.

وبعد ذلك توجه الجميع إلى ملعب ترج لحضور المباراة الختامية في أجاويد كرة الطائرة مسار ”القوة” وعند الوصول للملعب بدأ الحفل بالنشيد الوطني ، ثم انطلقت مباراة كرة الطائرة بين فريقي الصقور والأسطورة وانتهت المباراة بفوز فريق الصقور.

مبادرة أجاويد الرمضانية

وفي بداية حفل تتويج الفرق الفائزة ألقيت كلمة لشيخ القبيلة سعيد بن رافع فشكر لسعادة المحافظ رعايته وحضوره وكذلك مرافقيه من رؤساء إدارات حكومية وقادة وأعضاء مبادرة أجاويد في كافة المسارات ” الوعي والعطاء والقوة ” كما شكر المشايخ والنواب والأعيان وأبناء قرى ترج على الحضور وكذلك الداعمين من رجال الأعمال وأبناء القبيلة وجميع الإعلاميين.

تتويج الفرق الفائزة

وبعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ألقاها الشاعر ظافر الأمير، ثم قام محافظ تنومة بتكريم الفرق الفائزة في بطولة البلوت التي شارك فيها أربعة وستون فريقاً كما توج فريق الصقور لكرة الطائرة بالمركز الأول ، وكذلك فريق الناشئين في كرة القدم.

وتم تكريم الداعمين من رجال أعمال ومشايخ ونواب وأعيان قرى ترج وكل من دعم، وكذلك تم تكريم الإعلاميين المشاركين في تغطية هذه المبادرة والتي انطلقت من بداية شهر رمضان المبارك ، وقد وجه محافظ تنومة شكره وتقديره لشيخ القبيلة وأبناء قرى ترج على هذه الجهود المباركة وهذه المشاركة المتميزة في مبادرة أجاويد التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير متمنياً التوفيق للجميع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد
آخر الاخبار

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد

آخر الاخبار
رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان
السعودية اليوم

رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر...

السعودية اليوم
موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش الهارب
السعودية اليوم

تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش...

السعودية اليوم
القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة على MBC1
السعودية اليوم

القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة...

السعودية اليوم
أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا
السوق

أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع...

السوق
الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت
العالم

الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت

العالم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق