Icon

ترتيب دوري روشن بعد تعادل نادي النصر وفوز الاتحاد Icon عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة Icon ارتفاع عدد المعتمرين والزائرين إلى 17 مليونًا Icon فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي Icon استعدادات ميدانية للحالة المناخية في المدينة المنورة Icon مساعٍ أمريكية لتحديد مصدر تسريب وثائق مخابراتية سرية Icon إيقاف كويلار مباراتين وتغريم رباعي الهلال 80 ألف ريال بعد مباراة الشباب Icon دعوة لقادة ليبيا بإجراء الانتخابات خلال 2023 Icon قصة أغوات الحرم قبل انتقالهم إلى الحرمين الشريفين Icon شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكبر عدد وصل إلى 120 عام 1176هـ

قصة أغوات الحرم قبل انتقالهم إلى الحرمين الشريفين

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ صباحاً
قصة أغوات الحرم قبل انتقالهم إلى الحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت الدكتورة سحر دعدع، أستاذة التاريخ، تفاصيل قصة أغوات الحرم الذين كانوا يعملون في القصور قبل انتقالهم إلى الحرمين.

وقالت دعدع، خلال لقائها مع برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية: إن نور الدين زنكي وضع شروطًا لعمل الأغوات في الحرم وكانت تتضمن حفظ القرآن وإتقان ربع العبادات.

أكبر عدد

وأوضحت أن أكبر عدد لأغوات الحرمين وصل إلى 120 عام 1176هـ، والآن لم يتبقَّ منهم إلا 3 فقط في المدينة المنورة، و2 أو 3 في مكة المكرمة.

وأضافت: في عام 1270هـ زاد عدد الأغوات بالمسجد النبوي فأصبحوا يصلون التراويح بإمام وفي مكان منفصل، لكن شروط عملهم بالحرمين بدأت تتناقص بعد فترة من الزمن.

أغوات الحرم

وأكملت أستاذة التاريخ: الاهتمام بأغوات الحرم بدأ منذ عهد الملك عبدالعزيز وصدر في عام 1346هـ مرسوم ملكي بأن يبقى الأغوات على ما هم عليه ولا يحق لأحد اعتراض شؤونهم، ثم في عام 1355هـ اعتمد مجلس الشورى نظامًا لهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق منافسات كأس العلا للهجن
محمد بن سلمان

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق منافسات كأس...

محمد بن سلمان
رونالدو ونواف العقيدي يدفعان جماهير الاتحاد لانتقاد لجنة الانضباط والأخلاق
الرياضة

رونالدو ونواف العقيدي يدفعان جماهير الاتحاد لانتقاد...

الرياضة
نيوكاسل يونايتد يعزز تواجده في المركز الثالث بخماسية في ويست هام
الرياضة

نيوكاسل يونايتد يعزز تواجده في المركز الثالث...

الرياضة
شعبية بوتين تصل إلى مستوى قياسي في أمريكا
العالم

شعبية بوتين تصل إلى مستوى قياسي في...

العالم
جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل
السعودية اليوم

جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل

السعودية اليوم
وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي
السعودية اليوم

وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي

السعودية اليوم
المنافسة تغرم شركة تصوير جوي مليون و960 ألف ريال
السعودية اليوم

المنافسة تغرم شركة تصوير جوي مليون و960...

السعودية اليوم
كأس العلا للهجن الأغلى عالميًّا بقيمة الجوائز
السعودية اليوم

كأس العلا للهجن الأغلى عالميًّا بقيمة الجوائز

السعودية اليوم