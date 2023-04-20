قصة أول عيد فطر احتفل به المسلمون

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كشف الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد والفلكي، أن المسلمين احتفلوا بأول عيد فطر لهم في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض أول صيام لهم.
متى احتفل المسلمون بعيد الفطر أول مرة؟#نشرة_الرابعة#السعودية #عيد_الفطر @dralzaaq pic.twitter.com/H43NOQskLE
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) April 20, 2023
وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن تسمية العرب للأيام والشهور مبنية على ما تتصف أو تتسم به فالأسبوع من السبعة والشهر لشهرته بين الناس والعيد لأنه يعود سيرته الأولى كما بدأ.
وأوضح الزعاق أن العيد هو اليوم الذي يخصص للبهجة والسرور والفرح، والمسلمون عندهم عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر لأن الناس تفطر فرحًا لإتمام شهر الصوم ويكون في أول يوم من شهر شوال وعيد الأضحى لأن الناس تأكل فرحًا من الأضحيه لإتمام موسم الحج ويكون في العاشر من شهر ذي الحجة، والعيد بالشرع يوم واحد وبالعرف ثلاثة أيام.
ولفت إلى أن “العيد هذا العام أجواؤه معتدلة بوجه عام، وبعد 3 سنوات نعيد في أجواء ربيعية، وبعد 6 سنوات نعيد في أجواء شتوية، موضحًا أن عيد المسلمين يتسم بسمات اجتماعية ومعانٍ إنسانية راقية ونادرة، ففيه تتقارب القلوب وتجتمع بعد تفرق.
وكانت المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر غدًا الجمعة.