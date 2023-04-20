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أُسس على جبل أبي قبيس

قصة أول مرصد فلكي في السعودية

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
قصة أول مرصد فلكي في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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يترقب مواطنو المملكة والدول العربية، اليوم الخميس،، تحري رؤية هلال شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر، حيث تستعد المراصد الملكية في المملكة وعشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري الرؤية، وإلقاء نظرة على أول مرصد فلكي تم إنشاؤه بالمملكة .

أول مرصد فلكي

أسس أول مرصد فلكي بالمملكة في مكة المكرمة عام 1948، وذلك على جبل أبي قبيس في عهد الملك عبدالعزيز، وقام الملك سعود بإهداء تجهيزاته.

فكرة إنشاء المرصد جاءت بناء على فكرة الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة، لينتقل بعدها المرصد قبل عدة سنوات إلى برج الساعة في مكة المكرمة.

وأشارت بعض المصادر التاريخية إلى أنه قبل انتشار وسائل الإعلام كان قاضي مكة أو نائبه وبعض الشهود يصعدون إلى هذا المكان فوق جبل أبي قبيس لتحري رؤية الهلال، فإذا ثبت لديهم، صعد أحدهم إلى المكان، وبيده قطعة قماش يشير بها، فيراه الموجودون في قلاع مكة، ويطلقون المدافع إعلامًا بدخول الشهر الكريم أو خروجه.

مراصد المملكة

إلى جانب ذلك، تمتلئ المملكة بالعديد من المراصد الفلكية، ومن أبرز تلك المراصد، سدير وتمير ومكة، والذي يُعد من أقدمها، بالإضافة إلى مراصد أخرى يتم فيها رصد هلال رمضان، بينها مراصد الرياض والمدينة المنورة والقصيم والظهران وشقراء وحائل وتبوك.

حوكمة عمليات الترائي

وعلى صعيد متصل، أطلقت وزارة العدل نظامًا إلكترونيًا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة، وذلك لأتمتة وحوكمة عمليات الترائي.

ووفرت الوزارة من خلال النظام خاصية التواصل المباشر بين المحاكم والمراصد من خلال تقنية البث المرئي، وتهدف الخدمة إلى توحيد مصدر بيانات الترائي من خلال نظام إلكتروني محكم، يوفر السرعة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة عمليات الترائي.

وكانت المحكمة العليا دعت في وقت سابق عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال المبارك مساء اليوم الخميس ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 20/4/2023 م

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