قصة إفطار جماعي في حي اليمانية بـ ‎الطائف لم ينقطع منذ 40 عامًا

وثقت “العربية السعودية” عادة رمضانية في حي اليمانية في الطائف لم تنقطع منذ 40 عامًا، حيث يتعاون فيها أهالي الحي لتقديم وجبة إفطار رمضانية.

#أيام_الطائف⁩ | عادة سنوية لم تنقطع منذ 40 عاما..

إفطار جماعي في "حي اليمانية" بـ #الطائف يجتمع فيه الرجال والنساء والأطفال

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⁧#العربية_في_رمضان⁩

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⁦@Raed_abdulaziz pic.twitter.com/pNKTdWqGwU — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 14, 2023

وأبرز التقرير المصور، بعض العادات الرمضانية لأهالي الحي ومنها الدق على الطبلة لدعوة الجميع للإفطار على مائدة الإفطار.

ومن جانبه، أوضح أحد أهالي الحي يدعى عبدالوهاب العامودي أن العادة الرمضانية توارثوها أبًا عن جد ومستمرة منذ 40 عامًا.

فيما أشارت زكية القرشي مديرة القسم النسائي بمركز اليمانية، إلى أن فعالية الإفطار يقوم عليها أهالي الحي ولم تنقطع منذ سنوات.

أما عبدالله هوساوي من أبناء اليمانية أن الإفطار السنوي يهدف لاكتساب الأجر والتلاقي مع أبناء الأحياء الأخرى، والتي يشارك فيها الجميع من الكبير للصغير.