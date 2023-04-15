Icon

لقطات جمالية لـ شلالات جبال منعاء الشامخة بتنومة Icon الباطن يهزم الهلال لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين Icon متظاهرون يشعلون النار بمركز للشرطة بفرنسا Icon بق الفراش يأكل سجينًا حيًّا في أمريكا Icon رينزو لوبيز: الباطن هزم أفضل فريق في آسيا Icon هيئة الطرق: افحصوا المكابح قبل السفر Icon المحكمة تتدخل لإنقاذ دبة من الإعدام في إيطاليا Icon تلاوة خاشعة لـ الجهني في صلاة تراويح ليلة 24 رمضان Icon ثلاثية تُهدي الأهلي ضد فاركو الفوز Icon شحن متنقل للهواتف في المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعاون فيها أهالي الحي لتقديم وجبة إفطار رمضانية

قصة إفطار جماعي في حي اليمانية بـ ‎الطائف لم ينقطع منذ 40 عامًا

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ صباحاً
قصة إفطار جماعي في حي اليمانية بـ ‎الطائف لم ينقطع منذ 40 عامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت “العربية السعودية” عادة رمضانية في حي اليمانية في الطائف لم تنقطع منذ 40 عامًا، حيث يتعاون فيها أهالي الحي لتقديم وجبة إفطار رمضانية.

وأبرز التقرير المصور، بعض العادات الرمضانية لأهالي الحي ومنها الدق على الطبلة لدعوة الجميع للإفطار على مائدة الإفطار.

ومن جانبه، أوضح أحد أهالي الحي يدعى عبدالوهاب العامودي أن العادة الرمضانية توارثوها أبًا عن جد ومستمرة منذ 40 عامًا.

فيما أشارت زكية القرشي مديرة القسم النسائي بمركز اليمانية، إلى أن فعالية الإفطار يقوم عليها أهالي الحي ولم تنقطع منذ سنوات.

أما عبدالله هوساوي من أبناء اليمانية أن الإفطار السنوي يهدف لاكتساب الأجر والتلاقي مع أبناء الأحياء الأخرى، والتي يشارك فيها الجميع من الكبير للصغير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية في الرياض
أخبار أمنية

القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية...

أخبار أمنية
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين

حصاد اليوم
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا قرب 10950 نقطة
السوق

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا قرب 10950 نقطة

السوق
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السعودية اليوم
إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف...

السعودية اليوم
هنري كيسنجر: اتفاق السعودية وإيران تغيير استراتيجي جوهري
السعودية اليوم

هنري كيسنجر: اتفاق السعودية وإيران تغيير استراتيجي...

السعودية اليوم
مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
فتيات سعوديات يترجمن لضيوف الرحمن بأكثر من 7 لغات
السعودية اليوم

فتيات سعوديات يترجمن لضيوف الرحمن بأكثر من...

السعودية اليوم