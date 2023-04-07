السعودية تعيد البريق لـ جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة المجاورة له قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده لحظة قياس إجهاد المعتمرين والزوار بعد صلاة التراويح في مسجد قباء رئيس الطائي يشرح كيفية تأثير ترابط أهالي حائل على مدرب الفريق وأمير سعيود تدشين منصة أيتامنا بالتزامن مع يوم اليتيم العربي زلزالان قويان يضربان سواحل سامسون التركية فيكتور سيموس: وضع الأهلي أحزنني توقعات بـ بأمطار شبه غزيرة وحبات برد اليوم وغدًا أفضلية كبيرة لـ الهلال في تاريخ مواجهاته ضد الشباب حكم مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يثير الجدل
كشف تركي الضبعان رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، كواليس اعتزاله ممارسة كرة القدم في عام 1990 حينما كان لاعبًا في الطائي آنذاك بسبب والده.
قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم.. ويكشف كم كانت مكافآت الجيل الذهبي لنادي الطائي@Mofeed_n@tamdh15@MinAlsefer
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— MBC1 (@mbc1) April 6, 2023
وقال الضبعان في برنامج “اللقاء من الصفر” والمذاع على قناة MBC: “اعتزلت كرة القدم بسبب الوالد، كان أتى من الخارج وكان يطالبني بالحضور إلى البيت مبكرًا في الخامسة مساءً، في يوم كان عندي تمرين وتأخرت على العودة للبيت؛ بسببه تعرضت للوم شديد منه، فأقسمت بعدها بعدم العودة للنادي”.
وأضاف تركي الضبعان: “الأمور المالية في نادي الطائي لم تكن جيدة وكنا نأخذ مكافأة قدرها 600 ريال إذا نجحنا في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية، وكنا نمارس كرة القدم كهواية لأننا نعشقها، ولم أكن أفكر في الاحتراف أو الانضمام للمنتخب السعودي”.