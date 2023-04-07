قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده

كشف تركي الضبعان رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، كواليس اعتزاله ممارسة كرة القدم في عام 1990 حينما كان لاعبًا في الطائي آنذاك بسبب والده.

وقال الضبعان في برنامج “اللقاء من الصفر” والمذاع على قناة MBC: “اعتزلت كرة القدم بسبب الوالد، كان أتى من الخارج وكان يطالبني بالحضور إلى البيت مبكرًا في الخامسة مساءً، في يوم كان عندي تمرين وتأخرت على العودة للبيت؛ بسببه تعرضت للوم شديد منه، فأقسمت بعدها بعدم العودة للنادي”.

وأضاف تركي الضبعان: “الأمور المالية في نادي الطائي لم تكن جيدة وكنا نأخذ مكافأة قدرها 600 ريال إذا نجحنا في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية، وكنا نمارس كرة القدم كهواية لأننا نعشقها، ولم أكن أفكر في الاحتراف أو الانضمام للمنتخب السعودي”.