سدايا تدرب أكثر من 46 ألف مواطن ومواطنة خلال 2023 قصة انضمام فهد الهريفي إلى النصر في عمر الـ16 فهد الهريفي: كنت أبيع الغنم قبل أن أكون لاعبًا الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المعتمرين منظر جوي يسر الأعين لمسجد القبلتين في المدينة المنورة جامعة نجران توفر 446 وظيفة أكاديمية نظام نور يتيح التقديم على حركة النقل الخارجي فهد الهريفي: والدي قيّدني بالسلاسل لمنعي من ممارسة كرة القدم شؤون الحرمين توزيع مظلات على المعتمرين بالمسجد الحرام فهد الهريفي لـ سامي الجابر: أنت أفضل لاعب في تاريخ الهلال
كشف فهد الهريفي لاعب نادي النصر الأسبق أنه تلقى عرضًا للانضمام إلى أصفر الرياض وهو في عمر الـ16 عامًا، حيث كان ذلك في عام 1984.
فهد الهريفي: الأمير عبد الرحمن بن سعود عرض عليّ عرضًا لم أستطع رفضه.#ذات_فهد_الهريفي @Fahadalhurifi @samialjaber pic.twitter.com/q3FeBKjVUi
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 8, 2023
وقال الهريفي في برنامج ” ذات” مع سامي الجابر: ” كنت جئت من بيشة إلى الرياض فقط لألعب في الدورات الرمضانية، ومن أول مباراة أو ثاني مباراة لمع اسمي، وفوجئت بالأمير عبدالرحمن بن سعود يتصل بمحمد المريشد الذي كان مسؤولًا عني وقتها ويخبره بأنني سأذهب لمقابلته على مائدة الإفطار في اليوم التالي”.
وأضاف الهريفي: ” شعرت بالرهبة في البداية كوني أقابل أميرًا، ولكن الأمير عبدالرحمن بن سعود كان رائعًا ومازحني من أجل إزالة الرهبة وعرض علي الانضمام إلى النصر لكي أنضم منه إلى المنتخب السعودي، كان يلعب على أحلامي، وكان عرضًا لم أرفضه، وقام بتأجيل نهائي تلك الدورة التي كنت أشارك فيها من أجل إتمام الانتقال إلى النصر”.
وحقق الهريفي مع النصر 3 ألقاب في الدوري السعودي و3 ألقاب في كأس الملك، وبطولتين في كأس الخليج للأندية، وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.
ولعب الهريفي مع نادي النصر خلال الفترة من عام 1984 إلى 2000، كما شارك مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.