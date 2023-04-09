قصة انضمام فهد الهريفي إلى النصر في عمر الـ16

كشف فهد الهريفي لاعب نادي النصر الأسبق أنه تلقى عرضًا للانضمام إلى أصفر الرياض وهو في عمر الـ16 عامًا، حيث كان ذلك في عام 1984.

وقال الهريفي في برنامج ” ذات” مع سامي الجابر: ” كنت جئت من بيشة إلى الرياض فقط لألعب في الدورات الرمضانية، ومن أول مباراة أو ثاني مباراة لمع اسمي، وفوجئت بالأمير عبدالرحمن بن سعود يتصل بمحمد المريشد الذي كان مسؤولًا عني وقتها ويخبره بأنني سأذهب لمقابلته على مائدة الإفطار في اليوم التالي”.

تفاصيل اللقاء

وأضاف الهريفي: ” شعرت بالرهبة في البداية كوني أقابل أميرًا، ولكن الأمير عبدالرحمن بن سعود كان رائعًا ومازحني من أجل إزالة الرهبة وعرض علي الانضمام إلى النصر لكي أنضم منه إلى المنتخب السعودي، كان يلعب على أحلامي، وكان عرضًا لم أرفضه، وقام بتأجيل نهائي تلك الدورة التي كنت أشارك فيها من أجل إتمام الانتقال إلى النصر”.

إنجازات فهد الهريفي

وحقق الهريفي مع النصر 3 ألقاب في الدوري السعودي و3 ألقاب في كأس الملك، وبطولتين في كأس الخليج للأندية، وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.